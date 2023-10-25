Пенсионеру из Щелково, который остановил грабителя, вручили сертификат на покупку новой машины

Пенсионеру из Щелково, который остановил грабителя, вручили сертификат на покупку нового автомобиля. Сегодня его лично вручил жителю глава муниципального образования Андрей Булгаков.

Житель может в течение недели обменять полученный сертификат на любой автомобиль отечественного производства.

Инцидент произошел сегодня. Житель Щелково в возрасте 72 лет занимался ремонтом своей машины «Ока», когда услышал крик ребенка и заметил убегающего мужчину. Пенсионер не растерялся, поставил подножку беглецу и задержал его. Оказалось, что мужчина украл у подростка на улице мобильный телефон.

Глава Щелково отметил, что обсудил сегодняшнюю подножку с представителями спорта. По их словам, все было выполнено профессионально.

Храбрый поступок жителя высоко оценили пользователи соцсетей, представители власти и правоохранительных органов. Сообщалось, что областной главк МВД наградит пенсионера.

Сам пенсионер, получив сертификат на авто, заявил, что не намерен расставаться со своей «Окой» и будет заниматься ее ремонтом в качестве хобби.