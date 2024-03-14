Перечень специальностей и округов по выделению земли врачам расширят в Подмосковье

На расширенном заседании Мособлдумы было внесено и одобрено предложение по расширению перечня врачебных специальностей и городских округов, которые могут воспользоваться губернаторской программой «Земля врачам». Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Ожидается, что после принятия Закона получить землю в безвозмездное пользование смогут врачи по специальности «психиатрия», а также к программе присоединится городской округ Кашира.

«Минимуществом поддержано предложение по включению в соцпрограмму городского округа Кашира, здесь работает 98 медицинских работников, попадающих под действие Закона. Муниципалитет вполне сможет обеспечить специалистов земельными участками, дефицита в земле нет», — подчеркнула глава ведомства Наталья Адигамова.

Всего в Подмосковье с начала действия Закона предоставлено уже более двух тысяч земельных участков, из них 485 — врачи получили в созданных поселках для медиков в городских округах Богородский, Воскресенск, Домодедово, Сергиево-Посадский и Ступино.