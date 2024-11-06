Перенос остановки на улице Дирижабельная в Долгопрудном приостановлен

способность дороги и увеличить уровень безопасности одной из наиболее транзитных трасс Долгопрудного.

От Госавтоинспекции поступило требование перенести к д. 28 по ул. Дирижабельная автобусную остановку «Кинотеатр «Полет». Планируется, что чуть дальше от прежнего места появится пешеходный переход. Жители дома № 28 по Дирижабельной, узнав о переносе остановки, начали дискуссировать.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный ]

Мнения горожан разделились. Одни выступают «за», а другие — «против». Временно исполняющий полномочия главы г. о. Долгопрудный Роман Истомин заинтересован в том, чтобы узнать мнение обеих сторон. Во вторник, 5 ноября, он встретился с представителями дома. На мероприятии также присутствовал начальник отделения дорожного надзора Отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области Виктор Бондаренко. Представители обеих сторон аргументировали свое мнение.

«Учитывая мнение жителей, договорились, что работы по уширению дороги будут продолжены, перенос остановки будет пока остановлен», — сказал Роман Истомин.

Жители обратились с коллективной просьбой провести независимое заключение, на основании которого будет принято окончательное решение о переносе остановочного комплекса.