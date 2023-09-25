Переселение из домов, признанных аварийными в 2022 году, началось в Подмосковье

Из презентации к докладу Локтева на еженедельном совещании губернатора с правительством региона и главами муниципалитетов в режиме ВКС следует, что 11,8 тыс. человек из 23,84 тыс. уже получили новое жилье. Им предоставили для переезда 4,4 тыс. квартир.

По состоянию на конец сентября, программа, рассчитанная до 2025 года включительно, выполнена в нашем регионе уже почти на 50%.

В настоящий момент ведется строительство более 30 многоэтажных домов в разных городских округах, куда переедут жители из аварийного фонда. Губернатор Андрей Воробьев до этого поручил ускорить реализацию этой важной программы и завершить ее досрочно.

Ранее глава Московской области сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.