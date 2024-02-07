Переселенцу с Крайнего Севера вручили жилищный сертификат в Подмосковье

Общество

Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]

Рафкат Хафизов, проработавший в условиях Крайнего Севера почти 30 лет, получил жилищный сертификат в рамках реализации в Подмосковье программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Отмечается, что после переезда Рафката в Московскую область жилищный вопрос стал как никогда актуальным. Он принял решение принять участие в государственной программе и после ожидания своей очереди наконец получил сертификат на приобретение квартиры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что все, что касается цифровизации, должен оценивать человек.

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Министерство жилищной политики Московской области