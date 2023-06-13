«Пережил Афганистан, а расставание не смог»: военный летчик попытался покончить с собой

Ветеран войны в Афганистане и заслуженный военный летчик РФ попытался свести счеты с жизнью после разрыва отношений с возлюбленной, сообщает Baza .

По данным журналистов, 65-летний военный летчик-снайпер пытался остановить женщину, которая решила уйти от него. Пока возлюбленная собирала вещи, мужчина говорил, что не хочет жить. А после он попытался покончить с собой. По словам женщины, военный был в нетрезвом состоянии.

«Пережил Афганистан. А расставание с любимой пережить не смог. Очень грустная история»; «Интересно, что стало причиной разрыва отношений. Взрослые люди оба, наверное, давно вместе», — предполагают пользователи.

Попытка самоубийства оказалась неудачной. Сейчас снайпером занимаются врачи. В каком статусе были отношения ветерана и его возлюбленной, неизвестно. Однако уточняется, что у пары есть дочь, которая также стала очевидицей ситуации.

Ранее в РФ призвали ввести возрастной ценз на использование телефонов после попытки самоубийства школьницы.