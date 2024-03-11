Период аккредитации представителей СМИ для работы в дни выборов президента завершился в Подмосковье

В Подмосковье завершился прием заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для работы в дни голосования на выборах президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

В Мособлизбиркоме уточнили, что аккредитация дает право находиться в помещениях для голосования, присутствовать при выездном голосовании, при подсчете голосов и при перемещении избирательных бюллетеней в сейф-пакеты. Кроме того, журналисты из этих СМИ смогут быть на заседаниях УИК и знакомиться с протоколами об итогах голосования и получать их копии, а также производить в установленном порядке фото- и видеосъемку в помещениях для голосования.