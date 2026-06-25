Пернатому клиенту отказали в услуге: редкий голубь заглянул в салон красоты Балашихи

В салон красоты на улице Твардовского в Балашихе заглянул необычный посетитель — породистый голубь редкого шоколадно-бурого окраса. Пернатый гость вел себя на удивление спокойно, но без предварительной записи его не приняли: администратор вежливо попросил птицу покинуть помещение, пишет REGIONS .

Забавный эпизод произошел в балашихинском салоне красоты — в открытые двери деловито вошел голубь благородного окраса, внешне напоминающий выставочную немецкую породу штрассер. Птица держалась как настоящий завсегдатай, нисколько не пугаясь людей.

Администратор в шутку поинтересовалась, записан ли пернатый гость на процедуры, и вежливо попросила его удалиться. Голубь продемонстрировал безупречные манеры — послушно развернулся и самостоятельно вышел на улицу.

Видео с необычным посетителем попало к экспертам подмосковного Клуба спортсменов-голубеводов. Специалисты опознали в госте не уличного сизаря, а профессионального атлета. Яркое красное кольцо на лапке оказалось маркером спортивной птицы 2017 или 2022 года рождения, а на второй лапке обнаружился электронный чип. По индивидуальному номеру можно легко найти владельца и вернуть беглеца домой.

По мнению экспертов, голубь сбился с маршрута во время соревнований или тренировки на длинную дистанцию. Такие породистые птицы с рождения растут в тесном контакте с людьми и совершенно их не боятся. Оказавшись в состоянии утомления или голода, крылатый почтарь инстинктивно летит к человеку в поисках воды, зерна и безопасного укрытия.