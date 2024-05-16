Перспективы использования искусственного интеллекта обсудили в Подмосковье

Круглый стол «Реализация проектов с применением искусственного интеллекта в Московской области» состоялся в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отмечается, что работу круглого стола открыл председатель Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Московской областной Думы Гаджиев Олег Петрович. А первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Илья Гиренко рассказал об ИИ-проектах и оценке эффективности их внедрения в регионе.

«Как показало исследование «Индекс интеллектуальной зрелости» регионов, Московская область занимает лидирующие позиции в России по применению искусственного интеллекта. На сегодняшний день в работе более 30 региональных ИИ-проектов. Мы не останавливаемся на достигнутом и в этом году планируем запустить не менее 7 новых проектов», — отметил Гиренко.

Он также добавил, что для обмена опытом применения современных технологий создан портал «Цифровое Подмосковье». На онлайн-платформе представлено более ста технологичных разработок, реализованных в сорока шести регионах РФ.

Ожидается, что по итогам круглого стола будет сформулирована резолюция, в которой учтутся все предложения участников мероприятия по дальнейшему развитию и внедрению ИИ-технологий в различные сферы жизни.