Первая фура с гуманитарной помощью выехала из Реутова в Курскую область. В подготовке груза участвовали члены регионального отделения партии «Единая Россия», а также жители и предприниматели области.

По словам секретаря регионального отделения партии, председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова, в составе груза — холодильники, стиральные машины, генераторы для обустройства пунктов временного размещения. Также в грузе — продукты, средства личной гигиены, вода, товары первой необходимости.

Брынцалов отметил, что Подмосковье также направило в Курскую область медиков и автобусы для эвакуации людей. В ПВР находятся уже сотни человек. Сейчас важно помочь взрослым с поиском работы и организовать образовательный процесс для детей, добавил он.