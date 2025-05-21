Первому в России Центру грудного вскармливания из Балашихи исполнился год

20 мая 2024 года на базе Балашихинского родильного дома открылся Центр поддержки грудного вскармливания «Саввино». Центр стал важной площадкой для бесплатной консультативной и диагностической помощи 932 женщинам с детьми не только из Балашихи, но и со всей России.

Инициатором создания центра выступил один из ведущих специалистов в области неонатологии, заведующий отделением автономии новорожденных и недоношенных детей Балашихинского роддома, эксперт по грудному вскармливанию, лауреат национальной премии «Лучший неонатолог России» Денис Аксенов.

«Мы давно вынашивали идею создания такого центра, который оказывал бы поддержку мамам не только в период пребывания в роддоме, но и после выписки. Подобных центров, сочетающих стационарную и амбулаторную помощь, пока нет ни в одном регионе страны. Мы гордимся тем, что Балашиха стала площадкой для реализации такого важного и нужного проекта», – отметил Денис Аксенов.

Отдельное направление работы центра – школа подготовки к родам и материнству для беременных. Специалисты обучают будущих мам основам грудного вскармливания и рассказывают, куда можно обратиться за поддержкой после рождения малыша.

«После выписки из роддома я поняла, что не справляюсь. Я сразу обратилась в центр, и мне помогли в тот же день. Меня приняли специалисты, назначили физиопроцедуры, помогли с расцеживанием, контролировали состояние малыша. Сейчас моему сыну 10 месяцев, он находится исключительно на грудном вскармливании, ни разу не получал смесь», – поделилась Евгения Манеженкова.

Центр предоставляет очные и дистанционные консультации, включая сопровождение в первый месяц после родов. Обращаться за помощью могут все женщины, независимо от места родов, региона проживания или наличия регистрации. Консультации оказываются абсолютно бесплатно, за счет ресурсов родильного дома.