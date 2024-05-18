Первую спартакиаду среди медработников ЦФО проведут в Красноармейске
Фото: [Екатерина Мелкозерова]
Спортивные состязания в рамках первой спартакиады среди медработников Центрального федерального округа приурочат ко Дню медработника и проведут на футбольном стадионе спортивной школы Красноармейска.
Отмечается, что заявки на участие уже подали девять лечебных учреждений, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству. При этом срок регистрации участников продлили до 22 мая, а сами соревнования будут проходить по нескольким дисциплинам. Среди них есть традиционные — такие, как эстафета — и необычные — например, бег на ходулях.
У каждой команды будет своя отличительная форма. Для команды медсанчасти номер 154 уже шьют красные футболки и черные шорты с символикой ФМБА.
«Наша медсанчасть выступила инициатором проведения первой спартакиады среди медработников Центрального федерального округа. На наше предложение, поддержанное руководством ФМБА, откликнулось уже девять учреждений. Из Тверской области, Оболенска, Королева, Пересвета, из Электростали и Москвы», — уточнила начальник поликлиники Ирина Титкова.