Первую спартакиаду среди медработников ЦФО проведут в Красноармейске

Отмечается, что заявки на участие уже подали девять лечебных учреждений, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству. При этом срок регистрации участников продлили до 22 мая, а сами соревнования будут проходить по нескольким дисциплинам. Среди них есть традиционные — такие, как эстафета — и необычные — например, бег на ходулях.

У каждой команды будет своя отличительная форма. Для команды медсанчасти номер 154 уже шьют красные футболки и черные шорты с символикой ФМБА.