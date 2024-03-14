Первый брифинг прошел в Центре общественного наблюдения в Одинцово

Первый брифинг прошел в Центре общественного наблюдения, который сегодня заработал в Одинцово. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Из Центра общественного наблюдения мы будем регулярно выходить на брифинги и в динамике сообщать обо всех самых важных новостях, касающихся выборов в Подмосковье, общественного наблюдения, мониторинга и общественного контроля», - отметила первый зампред ОПМО Татьяна Дмитриева.

Две трети всех УИК региона (более 2,6 тысячи) оборудовали видеонаблюдением. Камеры будут работать в режиме реального времени. Также 1266 УИК и 61 ТИК будут «покрыты» видеорегистрацией.

«Мы будем работать по обращениям, которые поступят в наш Центр общественного наблюдения, а также непосредственно от наших наблюдателей и групп разбора. При возникновении разных ситуаций, сигналов с избирательных участков, из СМИ будет проведена экспертная оценка», - сообщил зампред ОПМО Петр Ульянов.

Председатель Комиссии по развитию культуры и туризма ОПМО Егор Кончаловский отметил важность технической оснащенности центра для прозрачности процесса голосования.

«Здесь все технически оснащено, широкоугольные камеры повышают возможности контроля, мониторинга всего того, что происходит на избирательных участках. И мне кажется, что это очень серьезно работает на прозрачность и честность голосования», - сказал он.

Более 850 тысяч человек в Подмосковье подали заявления на участие в ДЭГ. Еще более 250 тысяч выбрали подходящий избирательный участок с помощью системы «Мобильный избиратель».

«Московская область всегда была лидером в части электоральной цифровизации и взаимодействия через различные электронные сервисы. Мы проверили ДЭГ на себе, в том числе на предыдущих выборах. Там очень понятный интерфейс — буквально четыре шага, чтобы проголосовать и получить номер своего личного сертификата», - рассказала председатель Комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти ОПМО Мария Большакова.

Голосование организовано и в местах принудительного содержания граждан. Также проголосовать смогут лица, находящиеся под домашним арестом, имеющие временные ограничения своих прав по решению суда, находящиеся в исправительных центрах. В системе ФСИН в области будет открыто 12 избирательных участков: 11 стационарных и один — выездной.