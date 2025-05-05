Первый детский парад в Красногорске: маленькие герои чествуют День Победы

В преддверии значимой даты – Дня Победы – в детском саду Красногорска состоялся необычный и трогательный парад, в котором приняли участие все воспитанники.

Дети, перевоплотившиеся в юных связистов, пограничников и десантников, гордо прошли по площадке, размахивая флагами и держа в руках игрушечное оружие – верных товарищей. Этот формат празднования впервые организован в дошкольном отделении пятой гимназии. Педагоги тщательно продумали сценарий мероприятия, а родители обеспечили ребят яркими и запоминающимися костюмами.

Наталья Иванова, мама двойняшек Даниила и Екатерины, поделилась своими впечатлениями:

«Для нас это очень важный момент. Дети исполнили песню «Спецназ». Мы стараемся привить им патриотические чувства, чтобы они любили свою страну, не забывали о подвиге дедов и прадедов. И конечно же, мы радуемся, молимся за мир и благополучие нашей Родины».

В торжественном марше приняли участие все дети дошкольного возраста, от малышей из яслей до ребят старшей группы. Помимо торжественного шествия, юные участники подготовили для гостей небольшое представление.

Елена Шапченко, заместитель директора по воспитательной работе и методист гимназии, отметила:

«Дети действительно глубоко чувствуют важность этого праздника. Они с удовольствием запоминают и исполняют песни военных лет, которые у нас постоянно в репертуаре. Они активно участвуют в исполнении патриотических композиций и даже умеют рассуждать о событиях тех лет. В нашей гимназии есть семьи, чьи родители сейчас участвуют в специальной военной операции, а также педагоги, чьи родственники находятся в зоне боевых действий. Поэтому эта тема особенно близка и волнует всех нас».

Любовь к Родине закладывается в семье, через передачу традиций и правильное воспитание. Существуют события, о которых важно помнить и чтить из поколения в поколение, и Великая Победа занимает одно из самых почетных мест в этом списке.