Первый дом начинают возводить в подмосковном жилом комплексе «1-й Химкинский»

Министерство жилищной политики Московской области выдало ГК ФСК разрешение на строительство первого дома, рассчитанного почти на пятьсот сорок квартир, в жилом комплексе «1-й Химкинский» в квартале Ивакино городского округа Химки.

Отмечается, что площадь данного жилого дома составит более 45 тыс. кв. метров. Здание разноэтажное (от 1 до 17 этажей) будет возводиться с применением монолитной и индустриальной технологий домостроения. Квартиры будут реализоваться с отделкой white box и чистовым ремонтом. Сдача дома в эксплуатацию состоится в 2026 году.

Примечательно, что в ЖК «1-й Химкинский» будет входить 36 корпусов переменной этажности (4-17 этажей) с подземными паркингами, коммерческая инфраструктура, поликлиника со станцией скорой помощи, четыре детских сада, две муниципальных школы, пожарное депо и многоуровневый паркинг с мойкой и автосервисом. Реализацию проекта планируется завершить в 2032 году.