Первый весенний «Урок цифры» уже доступен школьникам Подмосковья

В рамках первого весеннего «Урока цифры» подмосковные школьники познакомятся с многообразием профессий в ИТ, связанными с тестированием программных продуктов. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отмечается, что данный урок включает обучающий видеоролик и интерактивный тренажер. В ходе увлекательной видеолекции учащиеся погружаются в разнообразный мир тестирования в информационных технологиях.

С помощью тренажеров, предназначенных для начальной, средней и старшей школы, они познакомятся с разными видами тестирования, освоят важные навыки работы с цифровыми инструментами и закрепят полученные знания. А те, кто пройдет все тренажеры, получат доступ к секретной локации со специальной мини-игрой.

Онлайн-занятия по теме «Технологии тестирования» доступны на сайте проекта до конца текущего месяца. После прохождения урока участникам выдается сертификат.