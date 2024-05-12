Песков объяснил, зачем Путин решил заменить Шойгу на Белоусова

Как пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства хочет видеть на посту министра обороны гражданского человека, которым и является Белоусов.

Кроме того, как отметил Песков, по замыслу Путина, ведомство должно быть открыто передовых идей и инноваций. А Белоусов в бытность главой Минэкономразвития зарекомендовал себя, как человек знающий толк в этих аспектах.

«Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности. Вот видимо поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, Путин предложил на пост главы Минобороны гражданского человека в связи в проводимой Москвой СВО на Украине, так как «сегодня на поле боя побеждает тот, больше открыт для максимально оперативного внедренчества и больше открыт для инноваций».