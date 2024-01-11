Песков: снегоболотоход «Хищник», на котором Путин гонял по Чукотке, нужно доработать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих впечатлениях от поездки на снегоходе «Хищник» во время рабочей поездки главы государства Владимира Путина в Чукотский автономный округ, сообщает РИА Новости.

По признанию представителя Кремля, поездка оказалась далека от идеала, а сам снегоход нужно еще дорабатывать. Со слов Пескова, у указанного транспортного средства из рук вон плохо работают руль и коробка передач.

«Вы знаете, если честно, то не очень. Конечно, к производителям хочется обратиться, что надо, всё-таки, до ума доводить. А они пытаются почивать на лаврах. Ничего другого нет, поэтому все у них покупают», — пояснил пресс-секретарь президента.

Ранее Путин в ходе своей поездки на Чукотку решил прокатиться на снегоболотоходе «Хищник».