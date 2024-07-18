Петербургский музей «Эрарта» обвинили в пропаганде нацизма
Фото: [музей «Эрарта»]
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административный протокол в отношении музея современного искусства «Эрарта», которому вменяется пропаганда нацизма, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Проблемной оказалась экспонировавшаяся в музее картина «Фестиваль», а точнее, надпись под ней. На картине изображены танцующие люди в деловых костюмах на сцене, а также трое мужчин в строгих деловых костюмах. Под картиной надпись — «Жыве Беларусь».
Как пояснила Лебедева, этот лозунг являлся символом Тринадцатого Белорусского полицейского батальона при СД и 30 гренадерской (пехотной дивизии) Ваффен-СС.
Картина находилась в общем доступе.
Реакция частного музея на предъявленные обвинения пока неизвестна.