SHAMAN трижды перекрестился и проголосовал на выборах президента России

Исполняющий музыку в патриотическом жанре российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN) в последний день голосования посетил один из избирательных участков в Москве и отдал свой голос на президентских выборах.

Рано утром в воскресенье, 17 марта, Дронов появился у урны для голосования в фирменной майке с надписью «Я русский» и с литерой Z на рукаве. Получив бюллетень, певец сначала поставил галочку напротив более предпочтительного для него кандидата, а затем, трижды перекрестившись, опустил листок.

«Готово», — лаконично отметил артист и улыбнулся.

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента страны. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства поборются Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

На территории соседней Белоруссии российские граждане могут проголосовать на шести избирательных участках как в столице в Минске, так и в областных центрах - Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. В Бресте отдать свой голос можно, посетив российское генконсульство.