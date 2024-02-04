Певицу Бьянку пытался похитить в центре Москвы мужчина с лицом Чикатило

О произошедшем инциденте средь бела дня в центре Москвы 38-летняя Татьяна Липницкая (настоящее имя Бьянки) сама рассказала в беседе с журналистами.

Как передает Shot, девушка поехала на маникюр, однако буквально за несколько метров до двери салона красоты к ней подбежал неизвестный с палкой в руке и приказал садиться к нему в авто.

«Она заявила, что мужчина угрожал ей палкой и хотел насильно запихнуть в машину. Бьянка закричала так, что "в Минске было слышно", после чего "похититель" испугался и убежал», — приводится в публикации.

По описанию до сих пор не пришедшей в себя от инцидента певицы, нападавший был в тёмном пуховике, довольно высоким — около двух метров, а лицом походил на известного советского серийного убийцу Чикатило.

В настоящее время Бьянка вместе со своим адвокатом решают, намерена ли певица подавать заявление в полицию. Девушка призналась, что пока боится одна выходить на улицу. И даже уже обратилась за помощью к психологу.