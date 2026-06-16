Пирожок или прическа: пернатый гопник устроил грабеж женщины в Павловском Посаде

Жительница Павловского Посада Юлия Носова стала жертвой дерзкого нападения чайки, узнал REGIONS . Птица спикировала на женщину с неба, вцепилась в волосы и отобрала свежий пирожок с мясом. По словам пострадавшей, она не ожидала такой наглости от пернатого хищника. Биологи объяснили: в Подмосковье чайки эволюционировали в настоящих городских разбойников.

Обычная прогулка в сквере обернулась для Юлии Носовой стрессом. Женщина спокойно шла по тротуару, держа в руках пакет с теплым пирожком. Вдруг над головой раздался истошный крик, напоминающий хохот. Не успела Юлия поднять голову, как огромная чайка на полной скорости врезалась в нее.

Птица вцепилась лапами в прическу, забила крыльями перед лицом и попыталась вырвать пакет. От неожиданности женщина закричала, замахала руками и выронила пирожок. Чайка мгновенно подхватила добычу и скрылась.

«И смешно, и страшно. Наши чайки — это настоящие гопники», — поделилась впечатлениями пострадавшая.

Почему птицы ведут себя так дерзко? Биолог Виктор Зубарев объяснил: чайки в Подмосковье стремительно адаптируются к жизни в городе. Они давно поняли, что отобрать еду у человека гораздо проще, чем ловить рыбу в реке.

К тому же сейчас у птиц сезон выведения потомства. Это делает их максимально агрессивными и взвинченными. Любая зазевавшаяся прохожая с едой — потенциальная цель для тарана.

Эксперт предупреждает: если поблизости замечена чайка, лучше спрятать еду в сумку. Не стоит кормить птиц с рук или дразнить их кусочками — они оценивают ситуацию молниеносно и без колебаний идут на перехват. Юлия Носова отделалась испугом и теперь советует всем быть осторожнее с едой на улице.

Примечательно, что чайки — одни из самых умных птиц в мире. Они способны запоминать лица людей, передавать информацию сородичам и даже использовать инструменты для добычи пищи. В прибрежных городах Европы чайки научились воровать еду прямо с рук туристов, а в Австралии их замечали за кражами чипсов из открытых автомобилей. Павловский Посад пока только входит в эту «криминальную» хронику.