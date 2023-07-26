Писатель рассказал о вывезенных из Киево-Печерской лавры иконах и артефактах

По словам писателя, главные храмы лавры уже отобраны и переданы ПЦУ, а обитатели изгнаны. Также Таксюр сообщил, что на богослужения в лавру верующих не пускают, так как они отказались перейти под покровительство другой церкви.

Писатель также заметил, что гонения на Церковь начались с приходом Зеленского к власти и усилились к 2023 году. При этом сценарий у этого один: либо прихожан насильно переводят под новую организацию, либо они живут под угрозой захвата и перевода. Сейчас на Украине готовятся принять закон о полном запрете православной церкви. Все это Таксюр сообщил на заседании Совбеза ООН.