Писатель рассказал о вывезенных из Киево-Печерской лавры иконах и артефактах
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Освобожденный из украинского заключения писатель Ян Таксюр рассказал, как киевский режим вывозил из Киево-Печерской лавры иконы и артефакты. Подробности сообщило РИА Новости.
По словам писателя, главные храмы лавры уже отобраны и переданы ПЦУ, а обитатели изгнаны. Также Таксюр сообщил, что на богослужения в лавру верующих не пускают, так как они отказались перейти под покровительство другой церкви.
Писатель также заметил, что гонения на Церковь начались с приходом Зеленского к власти и усилились к 2023 году. При этом сценарий у этого один: либо прихожан насильно переводят под новую организацию, либо они живут под угрозой захвата и перевода. Сейчас на Украине готовятся принять закон о полном запрете православной церкви. Все это Таксюр сообщил на заседании Совбеза ООН.