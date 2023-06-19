Пьяные нижегородцы превратили улицу города в ринг
Фото: [Булкин/NEWS.ru/TACC]
Мужчины устроили массовую драку возле одного из заведений в Нижнем Новгороде, сообщает newsnn.ru.
Судя по материалам которые появились, в массовой потасовке участвовали пять молодых людей. Очевидцы сообщили, что мужчины устроили разборки рядом с караоке-баром в Автозаводском районе. В ходе конфликта участники бросались друг на друга с кулаками, а один из них оказался на земле.
По некоторым данным предполагается, что молодые люди заступились за девушек, к котором приставали другие. Очевидцы также отметили, что одного из участников драки забрала карета скорой помощи в медицинское учреждение. Подробностей и официальных комментариев на данный момент нет.