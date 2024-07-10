Пять с половиной тысяч пар получили выплаты к юбилею совместной жизни в Подмосковье за полгода
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Свыше пяти с половиной тысяч пар получили выплаты к юбилею совместной жизни в Подмосковье за полгода. Об этом сообщается в соцсетях Московской областной Думы.
По словам председателя Комитета регионального парламента по социальной политике Андрея Голубева, за первые шесть месяцев этого года общая сумма выплат превысила тридцать один миллион рублей. Поддержку получили 5 520 пар.
Голубев напомнил, что на этой неделе в стране празднуют День семьи, любви и верности.
«Этот день напоминает нам о важности семейного союза и укреплении связей между близкими людьми. В Московской области мы много внимания уделяем поддержке наших семей», - отметил он.