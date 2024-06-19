Пять с половиной тысяч процедур ЭКО проведут в Подмосковье в этом году в рамках нацпроекта

Пять с половиной тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) планируется провести в Подмосковье в этом году в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщили в Московской областной Думе.

«В настоящее время таких процедур выполнено уже порядка одной тысячи. Объем финансирования на эти цели предусмотрен в сумме более 500 миллионов рублей», - рассказал председатель Комитета по соцполитике и здравоохранению Андрей Голубев.

В прошлом году в регионе планировалось провести аналогичное число процедур, однако в действительности их провели более чем шести тысячам жительниц. Таким образом, годовой план был перевыполнен.

В целом с 2020 года процедуру провели 24 тысячам женщин. За этот период благодаря ЭКО родились более восьми тысяч детей.