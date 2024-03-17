Пятьдесят семь временных избирательных участков открыли в Подмосковье

Пятьдесят семь временных избирательных участков открыли в двадцати семи муниципалитетах Подмосковья. Они организованы в местах временного пребывания избирателей.

Тридцать девять таких участков открыли в медицинских учреждениях, одиннадцать — в СИЗО, три — в воинских частях, два — в аэропортах, два — на предприятиях.

По словам председателя Московской областной избирательной комиссии Ильи Березкина, в аэропортах участки организованы в терминале Б в Шереметьево, а также в Жуковском.

«По большей части это сделано для того, чтобы в голосовании смогли принять участие сотрудники этих организаций, которых около тысячи человек», - пояснил Березкин.

На участке в Шереметьево уже проголосовали более 370 избирателей.