Пятимиллионный посетитель выставки «Россия» сможет посетить резиденцию Деда Мороза

В рамках поездки от АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"» и Правительства Вологодской области семью посетит резиденцию с персональной экскурсией и фотосессией.

«Новогодние праздники постепенно завершаются. И для тебя, Полиночка, они заканчиваются большим чудом. Ты стала пятимиллионным посетителем выставки «Россия». И благодаря этому повезет и твоим родителям и братишке — всей вашей дружной семье», — поздравила девочку гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"» Наталья Виртуозова.

Для Полины провели экскурсию по павильону №75, в том числе по экспозиции Вологодской области, а также познакомили с Дедом Морозом.

Четырехмиллионная посетительница выставки — Дарья Молодцова из Тулы — получила в подарок сертификаты на посещение лучших виноделен и виноградников России и туристическую поездку по Краснодарскому краю. Миллионный гость — Светлана Сулейманова из Пензы — получила в подарок билеты на балет «Щелкунчик» и поездку в Москву.