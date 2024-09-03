Пятнадцать вопросов рассмотрят на первом заседании осенней сессии Мособлдумы

Отмечается, что сначала будет рассмотрен законопроект об увеличении ежемесячных доплат одиноко проживающим безработным пенсионерам. В регионе планируется доплачивать этой категории граждан не до восемнадцати тысяч рублей, как в текущий момент, а до двадцати тысяч рублей.

Также в третьем чтении рассмотрят законопроект о поддержке молодых педагогов, которые ушли на СВО. По возвращении они сохранят свой статус молодого специалиста и по-прежнему смогут рассчитывать на положенные им меры поддержки.