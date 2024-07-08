Пятьсот семьдесят жителей Подмосковья проверили здоровье в парках в выходные

Пятьсот семьдесят человек прошли медосмотры в парках Подмосковья в минувшие выходные, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В субботу и воскресенье в рамках акции «Проверь здоровье в парке» бригады медиков работали в павильонах, оборудованных на территории тридцати двух парков региона.

В общей сложности, с начала летнего сезона состояние здоровья в рамках акции проверили уже почти четыре с половиной тысячи жителей Подмосковья.

Информация об итогах обследования поступает в личный кабинет пациента на областном сайте «Здоровье». Если требуется углубленное обследование, пациент получает соответствующее направление.