Пятьсот шестьдесят доноров сдали кровь для онкодиспансера Подмосковья с начала года

Пятьсот шестьдесят доноров пополнили банк крови онкологического диспансера Подмосковья с начала года. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Как рассказал заведующий отделением переливания крови учреждения Виталий Марчук, на всю процедуру требуется не более сорока минут. Сначала донор заполняет анкету, затем проходит обследование у врача. После этого, при отсутствии противопоказаний, он сдает кровь — 450 миллилитров.

Донорскую кровь разделяют на три компонента — это эритроциты, тромбоциты и плазма. В результате, один человек, сдавший кровь, может оказать помощь сразу нескольким пациентам.

Отделение переливания крови работает с момента открытия медучреждения в 1966 году.