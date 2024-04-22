Пятьсот шестьдесят доноров сдали кровь для онкодиспансера Подмосковья с начала года
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
Пятьсот шестьдесят доноров пополнили банк крови онкологического диспансера Подмосковья с начала года. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Как рассказал заведующий отделением переливания крови учреждения Виталий Марчук, на всю процедуру требуется не более сорока минут. Сначала донор заполняет анкету, затем проходит обследование у врача. После этого, при отсутствии противопоказаний, он сдает кровь — 450 миллилитров.
Донорскую кровь разделяют на три компонента — это эритроциты, тромбоциты и плазма. В результате, один человек, сдавший кровь, может оказать помощь сразу нескольким пациентам.
Отделение переливания крови работает с момента открытия медучреждения в 1966 году.