Планы развития и достижения обсудили в Красногорске

В Красногорске состоялось отчетное мероприятие для горожан, организованное Романом Сороконенко, начальником территориального отдела «Красногорск», в новом здании школы № 15.

Красногорск — активно растущий современный город, где проживает свыше 180 000 человек, и эта тенденция сохраняется.

В 2025 году городская инфраструктура пополнится новой школой, рассчитанной на 550 учеников, в районе «Изумрудные холмы», а также детским садом на 315 мест в жилом комплексе «Оникеевский». Это важный вклад в развитие социальной сферы.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

В рамках программы благоустройства запланировано обновление дорожного покрытия на тринадцать улиц, создание пешеходных маршрутов, детских игровых зон и спортивных площадок. Обновление коснутся Яблоневого сквера, городского парка и площади Оптиков, расположенной на улице Речной.

Значительное внимание уделяется вопросам жилищно-коммунального хозяйства и капитальному ремонту жилых зданий. В частности, завершено строительство дома по улице Лесная, 5А, что позволит переселить жителей из аварийного жилья, расположенного по адресам: улица Первомайская, 7, 11, 12.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Горожане высоко оценивают работу администрации.

«Это очень важно, обеспечивает взаимодействие между жителями и городскими властями», — отметил житель Красногорска Иван Кувшинов.

Завершением встречи стала торжественная церемония награждения, в ходе которой активисты и волонтеры, внесшие значительный вклад в развитие Красногорска, были отмечены грамотами и памятными знаками. Кроме того, были подведены итоги прошедшего года.