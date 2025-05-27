Пляжи Красногорска в выходные дни пополнили ряды отдыхающих более чем на 2200 человек

С пятницы, 23 мая, на пляжах Красногорска приступили к дежурству спасатели. За два дня отдыха на водных объектах было зарегистрировано 2264 человека, причем 1625 из них предпочли пляж на реке Синичка. Эта зона претерпела значительное обновление в 2024 году в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Жилье и городская среда».

Обновленная зона отдыха занимает площадь, превышающую 3 гектара. Здесь не только оборудован пляж, но и созданы дополнительные пространства: прогулочная аллея, спокойная зона для чтения и занятий йогой, а также общественно-спортивная площадка с возможностями для воркаута и командных игр.

Официальное начало купального сезона в Подмосковье запланировано на 1 июня и продлится до 31 августа. В Красногорске разрешено купание на пляжах, расположенных на реках Банька и Синичка, а также в специально отведенных зонах отдыха, находящихся на территории «Москоу Кантри Клаб» и в жилом комплексе «Росинка». Для обеспечения безопасности на пляжных зонах установлены спасательные и медицинские пункты, дно в местах купания обследовано водолазами, а прилегающая территория регулярно очищается от мусора. Пляжи открыты для посетителей ежедневно с 9 утра до 8 вечера.