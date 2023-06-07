«Плохой пиар-ход»: алкаш приставал к Понасенкову, упал и ударился головой

Понасенков, как утверждается, прогуливался по Арбату, где у него произошел словесный конфликт с пьяным незнакомцем. Спутник иноагента оттолкнул прохожего, тот упал и ударился головой. После этого, по некоторым данным, полиция задержала и начала проверку Понасенкова и его попутчика. Мужчин отпустили под обязательство о явке.

Позже публицист в беседе с SHOT опроверг свое задержание. По словам Понасенкова, инцидент произошел, когда он фотографировался с поклонниками. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения не узнал его, но увязался следом. Когда приятель иноагента толкнул навязчивого преследователя, тот упал. При этом Понасенков подчеркнул, что это произошло больше не из-за толчка, а из-за алкоголя. Полицейские же, прибывшие на место инцидента, просто пообщались с Понасенковым и его товарищем, после чего отпустили их.

Россияне посчитали, что вся ситуация — это попытка Понасенкова напомнить о себе.

«Кто вообще такой этот Понасенков? Наверняка сам заплатил этому алкашу, чтобы наделать шуму в социальных сетях»; «Выглядит, как плохой пиар-ход»; «Про Понасенкова все уже забыли, вот он и пытается напомнить о себе через такие инфоповоды», — предположили пользователи социальных сетей.

Ранее адвокат рассказал, как иноагенты могут избавиться от этого статуса.

* Признан Минюстом иноагентом