Площадь Ленина благоустроят в подмосковном Краснознаменске в этом году

В этом году в городском округе Краснознаменск запланировано благоустройство по программе формирование комфортной городской среды на площади Ленина, передает пресс-служба Министерства благоустройства региона.

Напоминаем, что ранее здесь уже выполнили первый этап благоустройства, завершив работы на территории сквера с различными активностями и набережной пруда. А в этом году стартует реализация второго этапа проекта.

Согласно концепции, на центральной площади появится больше пространства для пеших прогулок. Будет произведено полное обновление плиточного мощения с рисунком, которое сохранит крупный масштаб площади, заложенный еще в момент ее первоначального строительства.

На площади предполагается установка больших металлических букв «КРАСНОЗНАМЕНСК» с вечерней подсветкой. Также будет обновлено освещение на всей территории и создан современный комплекс городской навигации.