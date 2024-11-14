Огромную парковку и ТЦ построят в Красногорске по просьбе жителей

Рядом с Опалиховским лесопарком и Елисаветинским храмом в Красногорске возведут восьмиэтажный гаражно-торговый комплекс (ГТК), вместительный и актуальный для жильцов ЖК «Серебрица».

Новый ГТК вместит 1150 машино-мест и торговый центр. Сейчас рабочие подготавливают пространство под новый объект: обустраивают инженерные системы, проводят обратную засыпку котлована, создают основание под силовую плиту первого этажа и многое другое. Готовность пространства в настоящее время оценивают в 20%.

Застройщик «Сити21» должен завершить строительство вместительной парковки с ТЦ во втором квартале 2026 года.

Отмечается, что новый ГТК станет удобным объектом для жителей современного ЖК «Серебрица» возле МЦД «Опалиха». Там они смогут оставлять машины, закупаться продуктами, бытовыми и другими товарами.

Полезным это станет также для бизнеса и развития инфраструктуры, которую постоянно улучшают в микрорайоне. Сейчас на территории есть магазины, детский сад на 250 мест и школа на 825 мест, а также удобная транспортная развязка и станция метро в шаговой доступности.