Победителей конкурса «Дай лапку!» определили в Подмосковье

Победителей конкурса фотографий и видеороликов «Дай лапку!» определили в МосОблЕИРЦ, рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Всего были определены десять победителей. В их числе — улыбающийся геккон и клыкастый кот-шутник из Одинцово, пес-трудоголик из Люберец и другие питомцы.

Победителей наградят годовыми сертификатами на телеветеринарию. Их отправят на электронные почты лауреатов до конца следующего месяца.

Конкурс стартовал в октябре. В общей сложности жители отправили свыше восьми тысяч фото и видео. Ознакомиться со всеми работами участников можно здесь.