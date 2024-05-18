Победителей регионального этапа конкурса «Семья Года» наградили в Подмосковье

В детском лагере «Литвиново» прошло награждение победителей регионального этапа конкурса «Семья Года». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

«Сегодня в нашем детском лагере „Литвиново“ мы открыли большие семейные выходные для многодетных и семей участников СВО, а также финалистов регионального этапа конкурса „Семья Года“, — рассказала первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Отмечается, что всего участие в мероприятии принимают более трехсот жителей из 33 городов Подмосковья, а для участников семейного заезда проходят выступления артистов, мастер-классы, концерт, семейный квест, праздничная ярмарка.

Орденом Материнская слава награждена семья Дубровиных, а еще 6 семей — благодарственными письмами ведомства. Вечером гостей ждет музыкальный концерт, просмотр кинофильма и спортивные активности для всей семьи.