Победительница «Лидеров России» из Подмосковья рассказала президенту РФ о своей работе

Победительница «Лидеров России» из Подмосковья, завотделением хирургии новорожденных в Московском областном перинатальном центре Юлия Шугина в рамках встречи президента России Владимира Путина с победителями конкурса рассказала о своей работе и планах на будущее.

Шугина рассказала о своем пути в медицину и о трудовых буднях. Специалист проводит операции недоношенным малышам, которые едва умещаются на ладони. Чаще всего это дети с некротизирующим энтероколитом, который известен как «болезнь выживших недоношенных».

Президент поинтересовался, не испытывает ли Шугина страх при работе с такими маленькими детьми. Врач ответила, что всегда видела себя медиком и всегда стремилась к этому. Она подчеркнула, что добиться успеха в здравоохранении без профессиональной команды очень сложно — при оказании помощи младенцам весом до килограмма необходима слаженная работа врачей разных специальностей. Помимо работы в центре команда Шугиной совершает и выезды в муниципалитеты, работая на всех площадках родовспомогательной системы Подмосковья.

«Это действительно то, что помогает снижать младенческую смертность в регионе. Но это только за счет крутой командной работы», - отметила врач.

Она рассказала, что при открытии отделения столкнулась с рядом вопросов, для решения которых требовались знания в самых разных сферах — от менеджмента до дипломатии. За этими знаниями Шугина отправилась на конкурс «Лидеры России».

«Мне очень хочется, чтобы этот конкурс становился еще более популярным, чтобы простые врачи, организаторы здравоохранения не боялись идти в него и развиваться, потому что вместе мы сможем сделать наше здравоохранение лучше, я уверена», - подчеркнула медик.

На вопрос президента об амбициях и дальнейших планах Юлия ответила, что мечтает руководить многопрофильной детской клиникой.