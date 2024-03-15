Почетный гражданин Подмосковья Сергей Лысюк проголосовал на выборах

Герой России, президент ассоциации соцзащиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Братство краповых беретов «Витязь», почетный гражданин Подмосковья Сергей Лысюк принял участие в голосовании в рамках президентских выборов.

Лысюк и его жена прибыли на избирательный участок, действующий на базе Гимназии №1 в Балашихе. Житель отметил важность участия в этих выборах.

«Я на всех выборах принимаю участие, но эти — особенные. Это выборы за будущее нашей страны, за нашу Победу!» - подчеркнул житель.

Он добавил, что активность на участках очень высокая, и выборы организованы на высоком уровне.