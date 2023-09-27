«Почта России» доставит жителям Подмосковья почти два миллиона налоговых уведомлений

«Почта России» доставит жителям Подмосковья 1,8 миллиона налоговых уведомлений, сообщили в Мингосуправления, ИТ и связи региона. Оплатить их можно будет в любом из 1,7 тысячи почтовых отделений столичного региона.

Доставка уведомлений стартовала 11 сентября. Они приходят в виде заказных писем.

Если получателя нет дома, ему придет извещение о поступлении письма. Его нужно будет получить в почтовом отделении по месту жительства. Уведомление будет храниться на почте до 1 декабря.

В Подмосковье оплатить налоги можно прямо дома. Так, платеж может принять почтальон, доставивший письмо. Для подобного вида оплаты потребуется ИНН.