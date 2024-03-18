Почта в столичном регионе за год доставила 25 млн судебных писем

«Почта России» по итогам прошлого года доставила более двадцати пяти миллионов судебных писем в столичном регионе. Более трети из них - в электронном виде. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

В Московском областном суде выразили благодарность компании за сотрудничество.

В почте отметили рост популярности услуги электронных заказных писем. Только за прошлый год ее подключили порядка ста новых организаций. Сделать это можно в личном кабинете.

«Почта предоставляет качественные услуги по доставке и обработке судебных отправлений, это упрощает взаимодействие граждан с судебными органами. Сервис ЭЗП позволяет сделать получение таких писем еще более быстрым и удобным для наших клиентов», - отметил директор макрорегиона Москва компании Сергей Бритвин.

По его словам, в 2023-м в регионе доставили свыше двенадцати миллионов электронных заказных писем, что в полтора раза больше, чем годом ранее.