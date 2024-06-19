Почти 100 супружеских пар медработников Подмосковья получают компенсацию за аренду жилья

В Подмосковье супружеским парам медработников доступна компенсация за аренду жилья в размере 30 тыс. рублей. Данной возможностью в регионе уже пользуются девяносто восемь супружеских пар. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Напоминаем, что для получения ежемесячной компенсации за аренду жилья медики должны соответствовать ряду критериев. В частности, работать не менее, чем на 1 полную ставку по одной из 35 должностей. У специалиста и членов его семьи (супруг, дети) не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие — отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за аренду жилья от администраций городских округов.

При этом оформить заявку можно на региональном портале госуслуг. Она будет рассмотрена в течение десяти рабочих дней. Первый обратившийся с заявлением супруг получает 20 тыс. рублей, а второй — 10 тысяч.