Почти 1,3 млн подмосковных избирателей лично проинформированы о выборах президента России

Подмосковные информаторы лично проинформировали о предстоящих выборах президента и возможных формах голосования уже почти 1,3 миллиона избирателей.

Об этом свидетельствуют данные из приложения «ИнформУИК», сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Так, семьдесят четыре процента из проинформированных граждан рассказали, что планируют принять участие в голосовании. При этом подавляющее большинство намерено прийти лично на избирательный участок.

Выборы президента Российской Федерации состоятся с 15 по 17 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов: действующего главу государства Владимира Путина, а также представителей трех парламентских партий — Владислава Даванкова, Николая Харитонова и Леонида Слуцкого.