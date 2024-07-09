Почти 230 семей уже купили жилье в Подмосковье в этом году по программе «Молодая семья»

В этом году уже двести двадцать девять подмосковных семей уже купили собственное жилье по программе «Молодая семья». Всего же были выданы сертификаты 271 молодой семье. Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной Думы.

«В Московской области уделяется большое внимание поддержке семей. Важная составляющая — это поддержка молодых семей, которым нужна помощь с жильем. Для них в Московской области реализуется программа «Молодая семья», участники которой могут получить субсидию на приобретение жилья», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В этом году на обеспечение жильем молодых семей выделено свыше 84 миллионов рублей из федерального бюджета, 387 миллионов рублей из бюджета региона и ещё 387 миллионов рублей — из бюджетов муниципальных образований.

Напоминаем, что для участия в программе необходимо подготовить документы и обратиться в администрацию своего муниципалитета. Полный список документов определяется администрацией.