Почти 250 юнармейцев поучаствовали в «Защитниках будущего» в Подмосковье

В Подмосковье двести сорок юнармейцев из смнадцати регионов России приняли участие в финале Комплекса мероприятий, посвященных военно-патриотическому воспитанию детей «Защитники будущего». Об этом рассказали в пресс-службе ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

«Рады вас видеть, встречаться и передавать опыт. Взрослые всегда желают, чтобы вы росли достойными людьми нашего общества, поддерживали нашу страну и укрепляли национальный курс. „Защитники будущего“ — это будущее истории „ЮНАРМИИ“ и будущее истории страны», − отметил Первый заместитель Начальника Главного Штаба «ЮНАРМИИ» Виктор Кауров.

В рамках программы юнармейцы продемонстрировали свои навыки в сборке и разборке автомата Калашникова, посетили мастер-класс по тэг-регби от ЦСКА Регби, а также выставку беспилотных летательных аппаратов. В основной день соревнований ребята преодолели полосу препятствий, пройдя семь этапов: «Болото», «Разведчики», «Минное поле», «Пересеченная местность», «Помощь пострадавшим», «Пограничники» и «Защити знамя».

Отмечается, что по итогам победителем стала команда «Росичъ» из Ростовской области, второе место заняла команда «Рысь» из Республики Бурятия, бронзовым призером стала команда «Морпехи» из Томской области. Четвертой стала команда «Стражи порядка» из Калужской области, а замкнула пятерку лидеров команда «Витязь-Быково» из Московской области.