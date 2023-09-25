Почти 29 тысяч услуг оформили в цифровых МФЦ Подмосковья за неделю

Почти двадцать девять тысяч услуг было оформлено в Подмосковье за неделю через цифровые МФЦ. Об этом говорится в сообщении Мингосуправления, ИТ и связи региона.

«За неделю в смарт-центрах оформлено более 28,6 тысячи услуг», - рассказали в ведомстве.

Через цифровые МФЦ можно воспользоваться областным и федеральным сайтами госуслуг. Компьютеры доступны в центрах «Мои Документы», в отдельных помещениях и библиотеках.

В случае необходимости можно обратиться за помощью к консультантам, которые работают в цифровых зонах.