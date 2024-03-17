Почти 300 передвижных пунктов для голосования работают на удаленных территориях Подмосковья

В Подмосковье оборудовали свыше 400 передвижных пунктов для голосования, 285 из них используются на удаленных территориях, рассказал секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс.

В передвижных пунктах голосуют жители отдаленных сел и деревень, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение.

Также подготовлены еще 124 резервных пункта для проведения выборов, они нужны на случай возникновения внештатной ситуации, пояснил Фурс.

«Впрочем, это не только автобусы, но это и резервные помещения, куда можно оперативно перейти в случае экстренной необходимости», — подчеркнул он.

Напомним, с 15 по 17 марта в России выбирают президента. Сегодня заключительный день голосования.