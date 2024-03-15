Почти 4 тысячи избирательных участков открылись сегодня в Подмосковье

В Подмосковье в 8:00 открылись избирательные участки. При этом жители региона могут проголосовать как с помощью дистанционного электронного голосования, так и традиционно на избирательных участках. Об этом сообщает Московская областная избирательная комиссия.

Напоминаем, что задать все интересующие вопросы вы можете, обратившись в «Службу заботы» Мособлизбиркома 8-800-550-97-44.

Также стало известно, что Центр общественного наблюдения начал свою работу в подмосковном Одинцово. На протяжении всех трех дней, 15, 16 и 17 марта, в круглосуточном режиме здесь будут следить за ходом голосования, получать самую объективную и оперативную информацию со всех трех тысяч девятисот двадцати восьми избирательных участков региона.