Почти 600 сирот проживают в детских домах Нижегородской области

По информации Минсоцполитики Нижегородской области, около 600 сирот живут в детских домах региона. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что всего в области сегодня работают 11 детских домов и три дома ребенка. Кроме того, свыше 8,2 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях.

Отмечается, что в минувшем году в Нижегородской области были лишены родительских прав около 500 пар, что почти на четверть меньше, чем годом ранее. Также за прошедший год было усыновлено более 50 детей.

Добавляется, что Нижегородская область является одним из пилотных регионов реализации проекта «Профилактика социального сиротства среди детей до четырех лет», который оказывает помощь семьям с детьми до четырех лет, оказавшимся в трудной ситуации.